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У Бєлгороді пролунали вибухи, росіяни скаржаться на удар

Ілюстративне фото: МНС РОсії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Бєлгород ввечері 30 серпня повідомляють про вибухи. Місцева влада заявила про роботу протиповітряної оборони та пряме влучання снаряда.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та російські Telegram-канали.

Як заявляють місцеві жителі, у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста.

Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Бєлгороді та Бєлгородському районі, Шебекіно та Шебекинському окрузі.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста", - заявив Гладков.

За його словами, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина.

Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено семеро мирних жителів.

"За попередньою інформацією, у місті Бєлгороді є прямі влучання в МКБ, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Бєлгородському районі в селищі Дубове горять два приватні будинки", - додав Гладков.

Вибухи у Бєлгороді та області

Нагадаємо, у Ракитянському районі Бєлгородської області РФ у ніч проти 25 серпня сталася сильна пожежа нібито внаслідок "прильотів" після обстрілу. Також повідомляли про жертви.

29 липня росіяни заявили про пожежу на підстанції у Бєлгородській області нібито через атаку дронів.

Раніше російський Бєлгород зазнав обстрілу вночі 9 липня, і внаслідок "прильотів" були пошкодження інфраструктури.

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