У Бєлгороді пролунали вибухи, росіяни скаржаться на удар

Як заявляють місцеві жителі, у Бєлгороді було чутно щонайменше чотири-п'ять вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста.

Перед цим губернатор області повідомив про ракетну небезпеку в Бєлгороді та Бєлгородському районі, Шебекіно та Шебекинському окрузі.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста", - заявив Гладков.

За його словами, нібито внаслідок прямого влучання снаряда в легковий автомобіль померла одна людина.

Також губернатор області стверджує, що внаслідок удару було поранено семеро мирних жителів.

"За попередньою інформацією, у місті Бєлгороді є прямі влучання в МКБ, у кілька комерційних об'єктів і в легковий автомобіль. У Бєлгородському районі в селищі Дубове горять два приватні будинки", - додав Гладков.