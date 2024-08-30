В Белгороде раздались взрывы, россияне жалуются на удар

Как заявляют местные жители, в Белгороде было слышно не менее четырех-пяти взрывов. После атаки виден дым над одним из районов города.

Перед этим губернатор области сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете в город", - заявил Гладков.

По его словам, якобы в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер один человек.

Также губернатор области утверждает, что в результате удара были ранены семь мирных жителей.

"По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКБ, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубово горят два частных дома", - добавил Гладков.