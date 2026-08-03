У Бєлгороді атаковано БГТУ, який займався дронами

У Бєлгороді після нічної атаки безпілотників виникла масштабна пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті (БГТУ) ім. Володимира Шухова. У виші раніше повідомляли про розробку систем керування безпілотниками та підготовку фахівців у сфері БАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Exilenova+, "Пепел Белгород" та агенцію ASTRA.
За наявними даними, пожежа в університеті почалася після атаки дронів. Опубліковані кадри свідчать про масштабне займання на території навчального закладу.
Офіційно російська влада про наслідки атаки по університету наразі не повідомляла. Протягом ночі оперативний штаб Бєлгородської області кілька разів попереджав про загрозу ударів безпілотників.
За інформацією самого університету, у БГТУ ім. Шухова розробляли автоматизовану систему керування безпілотними літальними апаратами на базі російського мікропроцесора "Міландр". У виші стверджували, що розробка призначалася нібито тільки для цивільних завдань, зокрема моніторингу ліній електропередач, теплотрас і аерофотографування.
Також БГТУ бере участь у державній програмі підготовки фахівців з експлуатації безпілотних авіаційних систем. У навчальному закладі готують операторів БпЛА та спеціалістів з технічного обслуговування, навігації, систем керування й обробки даних безпілотників.
Українські безпілотники за чотири доби вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії. Втрати ворога - масштабні.
Також українські дрони вночі 31 липня вкотре атакували низку регіонів Росії. Зокрема, безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries та НПЗ у Волгограді.
Вибухи лунали й у Казані та Зеленодольську. За попередніми даними, під удар могли потрапити об'єкти Wildberries.