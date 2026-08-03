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В Белгороде атакован БГТУ, который занимался дронами

06:26 03.08.2026 Пн
2 мин
Как конкретно с БПЛА было связано учебное заведение?
aimg Филипп Бойко
Фото: спасатель МЧС РФ (МЧС РФ)

В Белгороде после ночной атаки беспилотников возник масштабный пожар в Белгородском государственном технологическом университете (БГТУ) им. Владимира Шухова. В вузе ранее сообщали о разработке систем управления беспилотниками и подготовке специалистов в сфере БАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Exilenova+, "Пепел Белгород" и агентство ASTRA.

По имеющимся данным, пожар в университете начался после атаки дронов. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании на территории учебного заведения.

Официально российские власти о последствиях атаки по университету пока не сообщали. В течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал об опасности ударов беспилотников.

Чем занимался БГТУ

По информации самого университета, в БГТУ им. Шухова разрабатывали автоматизированную систему управления беспилотными летательными аппаратами на базе российского процессора "Миландр". В вузе утверждали, что разработка предназначалась якобы только для гражданских задач, в частности, мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотографирования.

Также БГТУ принимает участие в государственной программе подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. В учебном заведении готовят операторов БПЛА и специалистов по техническому обслуживанию, навигации, системам управления и обработки данных беспилотников.

Что еще известно об атаках на РФ

Украинские беспилотники за четыре дня поразили сразу четыре нефтеперерабатывающих завода и морской терминал на территории России. Потери врага – масштабные.

Также украинские дроны ночью 31 июля в очередной раз атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.

Взрывы раздавались и в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.

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