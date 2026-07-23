UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ

21:20 23.07.2026 Чт
1 хв
Пожежі на АЗС спалахують одна за одною
aimg Сергій Козачук
Фото: Бєлгород втратив чверть заправок (Getty Images)

У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники масовано атакують автозаправні станції. За останні кілька днів під удар потрапила більш ніж чверть усіх АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Пепел.Бєлгород".

Масштаб атак на АЗС

За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки.

Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті.

На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру.

Фото: карта ураженик АЗС Бєлгородської агломерації (t.me/belpepel)

Вибухи в Бєлгороді

Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.

Зокрема, у ніч на 7 липня у Бєлгороді знову лунали вибухи та фіксувалися пожежі після чергової ракетної атаки.

Окрім цього, в ніч проти 4 липня через серію вибухів та влучань по місцевій ТЕЦ у місті та агломерації стався тотальний блекаут, унаслідок чого світло зникло майже у всьому Бєлгороді.

Також 23 червня під удар потрапила промислова зона регіону - тоді ракети пошкодили місцевий крейдяний завод.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗСБєлгородська областьВійна в УкраїніАтака дронівБєлгород