Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ

Масштаб атак на АЗС

За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки.

Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті.

На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру.

Фото: карта ураженик АЗС Бєлгородської агломерації (t.me/belpepel)

Вибухи в Бєлгороді

Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.