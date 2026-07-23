Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів, - ЗМІ

У Бєлгороді та Бєлгородській агломерації безпілотники масовано атакують автозаправні станції. За останні кілька днів під удар потрапила більш ніж чверть усіх АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Пепел.Бєлгород".
За підрахунками журналістів, у період з 19 по 23 липня в Бєлгороді та прилеглій агломерації дрони атакували 19 із 71 автозаправки.
Таким чином, унаслідок ударів було уражено 26,7% від загальної кількості АЗС у місті та передмісті.
На багатьох об'єктах виникали пожежі, пошкоджено обладнання та заправну інфраструктуру.
Нагадаємо, російський Бєлгород та прилеглі райони області останнім часом регулярно перебувають під атаками, унаслідок чого зазнають пошкоджень об'єкти енергетики, промисловості та інфраструктури.
Зокрема, у ніч на 7 липня у Бєлгороді знову лунали вибухи та фіксувалися пожежі після чергової ракетної атаки.
Окрім цього, в ніч проти 4 липня через серію вибухів та влучань по місцевій ТЕЦ у місті та агломерації стався тотальний блекаут, унаслідок чого світло зникло майже у всьому Бєлгороді.
Також 23 червня під удар потрапила промислова зона регіону - тоді ракети пошкодили місцевий крейдяний завод.