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Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов, - СМИ

21:20 23.07.2026 Чт
1 мин
Пожары на АЗС загораются один за другим
aimg Сергей Козачук
Фото: Белгород потерял четверть заправок (Getty Images)

В Белгороде и Белгородской агломерации беспилотники массированно атакуют автозаправочные станции. За последние несколько дней под удар попала более четверти всех АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Пепел.Белгород".

Масштаб атак на АЗС

По подсчетам журналистов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащей агломерации дроны атаковали 19 из 71 автозаправки.

Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества АЗС в городе и пригороде.

На многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура.

Фото: карта уроженец АЗС Белгородской агломерации (t.me/belpepel)

Взрывы в Белгороде

Напомним, российский Белгород и близлежащие районы области в последнее время регулярно находятся под атаками, в результате чего терпят повреждения объекты энергетики, промышленности и инфраструктуры.

В частности, в ночь на 7 июля в Белгороде снова раздавались взрывы и фиксировались пожары после очередной ракетной атаки.

Кроме этого, в ночь на 4 июля из-за серии взрывов и попаданий по местной ТЭЦ в городе и агломерации произошел тотальный блекаут, в результате чего свет исчез почти во всем Белгороде.

Также 23 июня под удар попала промышленная зона региона - тогда ракеты повредили местный меловой завод.

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