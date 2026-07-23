Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов, - СМИ

В Белгороде и Белгородской агломерации беспилотники массированно атакуют автозаправочные станции. За последние несколько дней под удар попала более четверти всех АЗС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Пепел.Белгород".
По подсчетам журналистов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащей агломерации дроны атаковали 19 из 71 автозаправки.
Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества АЗС в городе и пригороде.
На многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура.
Напомним, российский Белгород и близлежащие районы области в последнее время регулярно находятся под атаками, в результате чего терпят повреждения объекты энергетики, промышленности и инфраструктуры.
В частности, в ночь на 7 июля в Белгороде снова раздавались взрывы и фиксировались пожары после очередной ракетной атаки.
Кроме этого, в ночь на 4 июля из-за серии взрывов и попаданий по местной ТЭЦ в городе и агломерации произошел тотальный блекаут, в результате чего свет исчез почти во всем Белгороде.
Также 23 июня под удар попала промышленная зона региона - тогда ракеты повредили местный меловой завод.