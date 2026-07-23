Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов, - СМИ

Масштаб атак на АЗС

По подсчетам журналистов, в период с 19 по 23 июля в Белгороде и близлежащей агломерации дроны атаковали 19 из 71 автозаправки.

Таким образом, в результате ударов было поражено 26,7% от общего количества АЗС в городе и пригороде.

На многих объектах возникали пожары, повреждены оборудование и заправочная инфраструктура.

Фото: карта уроженец АЗС Белгородской агломерации (t.me/belpepel)

Взрывы в Белгороде

Напомним, российский Белгород и близлежащие районы области в последнее время регулярно находятся под атаками, в результате чего терпят повреждения объекты энергетики, промышленности и инфраструктуры.