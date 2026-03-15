Бєлгород і Краснодарський край атакували ракети: пошкоджено нафтовий вузол та енергетику

Бєлгород під атакою

Обстріл Бєлгорода і Бєлгородського краю підтвердив губернатор В'ячеслав Гладков. Він повідомив про серйозні пошкодження об'єктів енергетики.

"У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання і тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", - написав він.

Також відомо про те, що в Бєлгороді на території одного з об'єктів сталася пожежа - працівники МНС виїхали на місце. Крім того, пошкоджено скління багатоквартирного будинку.

Усі аварійні служби перебувають на місцях. Триває уточнення інформації про інші наслідки.

Краснодарський край

Щодо Краснодарського краю, там сталася дронова атака. Пошкоджено Тихорецький нафтовий вузол, інформацію підтвердили в оперштабі. Причина - нібито на територію нафтобази впали осколки збитого дрона. У мережі поширили фото НП - видно великий стовп диму і яскраво-помаранчеву заграву в небі.

Крим також під атакою

Крім подій безпосередньо в РФ, з'явилася інформація про дронову атаку в окупованому Сімферополі. Там під удар потрапила Таврійська ТЕС.