Белгород и Краснодарский край атаковали ракеты: поврежден нефтяной узел и энергетика

04:20 15.03.2026 Вс
В результате обстрелов зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры. Перебои с подачей электрики, воды и тепла
aimg Маловичко Юлия
Фото: работник МСЧ РФ (росСМИ)

Краснодарский край в РФ атаковали дроны, предварительно, был повережден Тихорецкий нафтовый узел. Также известно о ракетном осбтреле Белгорода и Белгородского округа - там порвреждена энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Белгород под атакой

Обстрел Белгорода и Белгородского края подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил о серьезных повреждениях обьектов энергетики.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", - написал он.

Также известно о том, что в Белгороде на территории одного из объектов произошел пожар - работники МЧС выехали на место. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома.

Все аварийные службы находятся на местах. Идет уточнение информации о других последствиях.

Краснодарский край

Начет Краснодарского края, там произошла дроновая атака. Поврежден Тихорецкий нефтяной узел, информацию подтвердили в оперштабе. Причнина - якобы на территорию нефтебазы упали осколки сбитого дрона. В сети распостранили фото НП - видно большой столб дыма и ярко-оранжевое зарево в небе.

Крым также под атакой

Кроме происшествий непосредственно в РФ, появилась информация о дроновой атаке в оккупированном Симферополе. Там под удар попала Таврическая ТЭС.

Напомним, 12 марта этого года дроны также как и сегодня поразили нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае. В результате атаки возник масштабный пожар.

Отметим, что Белгород в России чаще всего атакуют беспилотники. Об этом РБК-Украина писало в конце февраля. Тогда в результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.

