Бєлгород атакували невідомі дрони, є загиблий та поранені

Атаки дронів на Росію

Невідомі ударні безпілотники регулярно атакують регіони Російської Федерації.

Так, 4 липня дрони вдарили по хімічному заводу в місті Шебекіно Бєлгородської області. В місці прильоту спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на 3 липня безпілотники вдарили по місту Липецьк та Липецькій області. Ціллю удару був військовий аеродром "Липецьк-2".

А у березні дрони атакували мерію Бєлгорода. Будівля зазнала пошкоджень, постраждали працівники відомства.

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