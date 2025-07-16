Белгород атаковали неизвестные дроны, есть погибший и раненые

Информация об угрозе атаки ударных беспилотников на Белгородскую область появилась около 20:00.

Позже над Белгородом начали звучать взрывы из-за атаки дронов, а очевидцы - снимать работу ПВО и последствия.

В 22:45 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели местного жителя из-за атаки беспилотников.

Он также сообщил о ранении пяти человек.

"Двух женщин и трех мужчин с осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены шесть домовладений", - сообщил Гладков.

В 23:17 губернатор сообщил, что общее количество раненых возросло до шести людей.