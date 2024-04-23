Бєлгород атакували безпілотники, уламками пошкоджено будинок

Обстріли Бєлгорода й області

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що 19 квітня російський військовий літак скинув ракету X-59 на територію Бєлгородської області. Вона впала за два кілометри від населеного пункту.

В ніч на 19 квітня у місті Бєлгород та в районі пролунала серія вибухів. Повідомлялося про збиття дронів і ракет, у місті через роботу ППО спостерігався "дощ з уламків".

В ніч на 20 квітня дрони атакували відразу шість областей Росії. Внаслідок роботи ППО спалахнули пожежі та була пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури.

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