Пожежі та вибухи на підстанціях: що відомо про масовану атаку дронів у Росії

Вночі шість областей Російської Федерації атакували ударні безпілотники. Внаслідок роботи сил ППО, пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури, на місці вибухів спалахнули пожежі, а в одному з населених пунктів загинули цивільні жителі.

Що відомо про нічні інциденти у російських областях через "атаку дронів" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Під час створення матеріалу використовувалися дані Telegram-каналів губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, губернатора Брянської області Олександра Богомаза, губернатора Курської області Романа Старовойта, губернатора Калузької області Владислава Шапши, губернатора Смоленської області Василя Анохіна, губернатора Рязанської області Павла Малкова, а також Міністерства оборони РФ, росЗМІ та місцевих пабліків.

Бєлгородська область

Минулої ночі над територією Бєлгородської області силами ППО були знищені три безпілотні літальні апарати.

За даними російських пабліків, біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи й у небі було видно яскравий спалах.

Очевидці зафільмували пожежу за містом.

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БПЛА на село Істобне Губкінського міського округу.

Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння.

Пізніше Гладков повідомив, що в селі Пороз Грайворонського міського округу Бєлгородської області, внаслідок скидання двох вибухових пристроїв загорівся приватний житловий будинок.

Внаслідок інциденту загинули двоє мирних жителів - жінка, яка лежала з переломом шийки стегна, і чоловік, який доглядав за нею. Син загиблої встиг в останню мить вибігти з палаючого будинку.

Через атаку повністю згоріли приватний житловий будинок і сарай, ще один житловий будинок сильно пошкоджено.

Брянська область

Минулої ночі дрони також атакували Брянську область. Губернатор Олександр Богомаз повідомив, що над Вигоницьким районом знищено п'ять безпілотників. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури.

Також Богомаз повідомив про знищення безпілотника літакового типу над територією Суземського району Брянської області. Постраждалих і руйнувань немає.

Курська область

Губернатор Роман Старовойт повідомив, що над областю російські сили ППО знищили п'ять безпілотників.

Відбій тривоги через небезпеку атак БПЛА було оголошено лише о 4:46 ранку.

Калузька область

Губернатор Владислав Шапша повідомив, що вночі в Малоярославецькому районі внаслідок вибуху БПЛА у районі електропідстанції було несуттєво пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Постраждалих немає. Оперативні служби перебувають на місці та усувають пошкодження.

Смоленська область

Губернатор Василь Анохін повідомив, що близько 2:00 в Кардимівському районі безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Внаслідок роботи сил ППО, літальні апарати було збито. Однак внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з паливно-мастильними матеріалами.

На місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я. Відомості щодо постраждалих уточнюються.

Рязанська область

За словами губернатора Павла Малкова, вночі засобами ППО і радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області подавлені БПЛА.

За попередньою інформацією, постраждалих і матеріальних збитків немає.