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У Бєлгороді скаржаться на серію вибухів і "дощ з уламків"

П'ятниця 19 квітня 2024 00:39
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У Бєлгороді скаржаться на серію вибухів і "дощ з уламків" Ілюстративне фото: у російському Бєлгороді пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У місті Бєлгород (Російська Федерація) та в районі пізно ввечері у четвер, 19 квітня, пролунала серія вибухів. Місцева влада оголошувала про ракетну загрозу, жителі розповідають про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, було запущено сирену ракетної небезпеки у Бєлгороді та Бєлгородському районі майже об одинадцятій вечора за місцевим часом.

Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.

Тим часом у Telegram-каналах розповідали про численні вибухи як у самому Бєлгороді, так і в області, зокрема повідомляли про вибухи і в районі Шебекіно.

Крім того, в мережі писали, що у місті Бєлгород через роботу ППО по якихось цілях був "дощ з уламків". При цьому стверджувалося як про збиті ракети, так були повідомлення і про дрони.

Крім того, за даними місцевих Тг-каналів, у Бєлгороді було чути понад десять вибухів.

Зазначимо, губернатор області наразі не розкриває подробиць щодо події, та наслідки.

Вибухи у Бєлгороді та області через "атаки дронів"

Нагадаємо, останнім часом у різних областях РФ почастішали різноманітні вибухи, пожежі, а також все частіше лунають заяви місцевої влади про "атаки безпілотників". Така ситуація фіксується у різних районах країни-агресора, але найчастіше - у прикордонних з Україною областях. Зокрема у Бєлгородській області.

Так, до прикладу, 12 квітня у Бєлгороді повідомляли про атаку БПЛА по будівлі "Газпрому", і тоді місцева влада заявляла про двох поранених.

А в ніч проти 7 квітня пролунали вибухи у Бєлгородській області, а також сталися пожежі у кількох населених пунктах у двох районах. Це відбулося також нібито через атаку дронів.

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Бєлгородська область Вибухи Бєлгород
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