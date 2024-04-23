Белгород атаковали беспилотники, обломками поврежден дом

Обстрелы Белгорода и области

Российские СМИ сообщили, что 19 апреля российский военный самолет сбросил ракету X-59 на территорию Белгородской области. Она упала в двух километрах от населенного пункта.

В ночь на 19 апреля в городе Белгород и в районе прозвучала серия взрывов. Сообщалось о сбивании дронов и ракет, в городе из-за работы ПВО наблюдался "дождь из обломков".

В ночь на 20 апреля дроны атаковали сразу шесть областей России. В результате работы ПВО вспыхнули пожары и был поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.

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