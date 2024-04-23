Росавіація скинула ракету X-59 на Бєлгородську область, - ЗМІ

Російський військовий літак скинув ракету X-59 на територію Бєлгородської області. Вона впала за два кілометри від населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Зазначається, що ракета X-59 була виявлена ще 19 квітня в полі за пару кілометрів від села Красне у Бєлгородському районі РФ.

РосЗМІ пишуть, що боєприпас "нештатно" зійшов з літака ЗС РФ за 92 км від кордону з Україною.

"Військовим довелося знищувати її на місці", - йдеться в повідомленні.

За даними російського видання, руйнувань та постраждалих внаслідок події немає.

Авіація РФ скидає авіабомби на Бєлгородську область

За даними росЗМІ, у березні та квітні зафіксовано щонайменше 21 випадок скидання літаками ВПС РФ авіаційних бомб на територію цього російського регіону, а також тимчасово окуповані території України.

"Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння - "нештатним сходом боєприпасів". Точних відповідей, чому це відбувається " немає", - пише російське видання.

Зазначимо, Х-59 ("Овод") є ще радянською дозвуковою ракетою. Війська РФ часто застосовують такі високоточні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії для завдання ударів по Україні.

Зокрема, російські загарбники вдарили 22 квітня ракетою Х-59 по телевізійній вежі у Харкові.