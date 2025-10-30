Бельгійський міністр відповів Медведєву словами Селени Гомес

Голова російської Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заговорив про можливість знищення Бельгії. Міністр оборони країни Тео Франкен закликав російського політика "заспокоїтися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Це викликало бурхливу реакцію Медведєва, який назвав главу Міноборони Бельгії "ідіотом" і попередив, що цього тижня було випробувано ядерну суперзброю "Посейдон", назвавши її "справжньою зброєю судного дня".
У відповідь на коментар користувача соцмережі X, який запропонував використовувати Бельгію як полігон для випробувань, Медведєв додав: "Тоді Бельгія зникне".
А вже сьогодні вранці Франкен відповів Медведєву в Instagram.
"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати та ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього... Але принцип "удару у відповідь" нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова", - написав він.
Цей допис Франкена був опублікований під піснею американської співачки Селени Гомес "Calm Down", що можна розцінювати, як заклик бельгійського міністра до Кремля заспокоїтися.
Нагадаємо, раніше цього місяця російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що Росія нібито успішно провела випробування підводного ядерного безпілотника "Посейдон".
За його словами, така зброя "обладнана ядерною установкою", яка "може запускатися протягом хвилин і секунд".
Таку заяву диктатор зробив через кілька днів після того, як у Росії заявили про успішні випробування ракети "Буревісник", яка нібито може долетіти до будь-якої точки світу.
Невдовзі в Центрі протидії дезінформації пояснили справжню мету російського диктатора.