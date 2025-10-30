Бельгійський міністр відповів Медведєву словами Селени Гомес

На початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO Франкен пообіцяв, що НАТО "зрівняє Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.

Це викликало бурхливу реакцію Медведєва, який назвав главу Міноборони Бельгії "ідіотом" і попередив, що цього тижня було випробувано ядерну суперзброю "Посейдон", назвавши її "справжньою зброєю судного дня".

У відповідь на коментар користувача соцмережі X, який запропонував використовувати Бельгію як полігон для випробувань, Медведєв додав: "Тоді Бельгія зникне".

А вже сьогодні вранці Франкен відповів Медведєву в Instagram.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати та ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього... Але принцип "удару у відповідь" нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова", - написав він.

Цей допис Франкена був опублікований під піснею американської співачки Селени Гомес "Calm Down", що можна розцінювати, як заклик бельгійського міністра до Кремля заспокоїтися.