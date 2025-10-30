Бельгийский министр ответил Медведеву словами Селены Гомес

В начале этой недели в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO Франкен пообещал, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.

Это вызвало бурную реакцию Медведева, который назвал главу Минобороны Бельгии "идиотом" и предупредил, что на этой неделе было испытано ядерное супероружие "Посейдон", назвав его "настоящим оружием судного дня".

В ответ на комментарий пользователя соцсети X, который предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний, Медведев добавил: "Тогда Бельгия исчезнет".

А уже сегодня утром Франкен ответил Медведеву в Instagram.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", - написал он.

Это сообщение Франкена было опубликовано под песней американской певицы Селены Гомес "Calm Down", что можно расценивать, как призыв бельгийского министра к Кремлю успокоиться.