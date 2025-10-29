ua en ru
Для чого Путін похвалився ядерним дроном "Посейдон": у ЦПД назвали мету диктатора

Київ, Середа 29 жовтня 2025 20:33
UA EN RU
Для чого Путін похвалився ядерним дроном "Посейдон": у ЦПД назвали мету диктатора Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про "новітній" ядерний дрон "Посейдон", щоб залякати країни Заходу і порушити їхню допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД звернули увагу, що Путін заговорив про випробування дрона "Посейдон" і ракети "Буревісник" після того, як США запровадили нові санкції проти "Лукойла" і "Роснефти".

"Лякалки Путіна про "непереможну" зброю - спроба психологічного тиску на Захід. Москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу і змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни", - звернули увагу в Центрі протидії дезінформації.

Там уточнили, що санкції настільки притиснули Путіна, що тепер він почав згадувати всі ракети, лякаючи світ ядерною зброєю, яку Росія все одно не зможе застосувати.

Такі погрози, ймовірно, є реакцією на ізоляцію, економічний тиск і страх перед наслідками агресії проти України.

Випробування "Посейдона"

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що Росія нібито успішно провела випробування підводного ядерного безпілотника "Посейдон".

За його словами, така зброя "обладнана ядерною установкою", яка "може запускатися протягом хвилин і секунд".

Таку заяву диктатор зробив через кілька днів після того, як у Росії заявили про успішні випробування ракети "Буревісник", яка нібито може долетіти до будь-якої точки світу.

У відповідь на таке хвастощі Путіна президент США Дональд Трамп наголосив, що очільник Кремля має завершити війну проти України, а не випробовувати нові ракети.

