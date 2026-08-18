Бельгійська BIO Invest підтримає фонд прямих інвестицій для України

BIO Invest надасть 6 мільйонів доларів для Rebuild Ukraine Fund (REBUF).
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Бельгії Максіма Прево на спільній пресконференції у Києві з т.в.о. головни МЗС України Андрієм Сибігою.
REBUF є першим фондом прямих інвестицій, створеним після початку повномасштабного вторгнення РФ для інвестування у реальні активи в Україні, каже Прево.
BIO Invest - це Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються. Вона є державною фінансовою інституцією розвитку Бельгії, уточнив міністр.
"Сьогодні ми стоїмо поруч з Україною, яка захищає свою свободу та суверенітет. І починаючи з сьогоднішнього дня, Бельгія працюватиме над побудовою її майбутнього, сприяючи зміцненню її економіки, зокрема через BIO Invest", - каже він.
Також міністр пообіцяв працювати над:
"Наша негайна підтримка залишається важливою, оскільки з 2022 року, початку війни, двостороння військова та цивільна допомога Бельгії Україні зараз перевищує 4,4 мільярда євро", - уточнив він.
Тільки цього року військова допомога Бельгії Україні перевищує 1,1 мільярда євро.
REBUF, яким керує Dragon Capital, надає довгостроковий капітал стійким українським підприємствам, що:
Фонд, зокрема, орієнтується на сфери:
Сьогодні BIO в Україні:
Ці інвестиції також дають змогу вже сьогодні розбудовувати економічні зв’язки з Україною, яка поступово й незворотньо інтегрується до європейського ринку, каже міністр.
Раніше РБК-Україна писало, що Бельгія припускає використання заморожених російських активів на користь України. Проте вимагає від країн ЄС заздалегідь узгодити механізм розподілу юридичних та фінансових ризиків.
Крім того, у грудні 2025 року Єврокомісія запропонувала Бельгії розблокувати надання репараційного кредиту для України у розмірі 210 млрд євро, що фінансується за рахунок заморожених активів РФ.
Також повідомлялося, що Україна і Бельгія у липні 2025 року підписали перший інвестиційний документ на конференції з відновлення України в Римі. Він передбачає, що бельгійська компанія BIO Invest і банк "Львів" укладуть угоду на 5 мільйонів євро.