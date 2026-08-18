Бельгійська BIO Invest підтримає фонд прямих інвестицій для України

Бельгія інвестує в Україну

REBUF є першим фондом прямих інвестицій, створеним після початку повномасштабного вторгнення РФ для інвестування у реальні активи в Україні, каже Прево.

BIO Invest - це Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються. Вона є державною фінансовою інституцією розвитку Бельгії, уточнив міністр.

"Сьогодні ми стоїмо поруч з Україною, яка захищає свою свободу та суверенітет. І починаючи з сьогоднішнього дня, Бельгія працюватиме над побудовою її майбутнього, сприяючи зміцненню її економіки, зокрема через BIO Invest", - каже він.

Також міністр пообіцяв працювати над:

зміцненням системи охорони здоров'я,

енергетичного сектору,

розвитку навичок для працевлаштування та інституцій в Україні.

"Наша негайна підтримка залишається важливою, оскільки з 2022 року, початку війни, двостороння військова та цивільна допомога Бельгії Україні зараз перевищує 4,4 мільярда євро", - уточнив він.

Тільки цього року військова допомога Бельгії Україні перевищує 1,1 мільярда євро.

Що відомо про REBUF та BIO

REBUF, яким керує Dragon Capital, надає довгостроковий капітал стійким українським підприємствам, що:

постраждали від війни,

потребують фінансування для подальшого зростання або відновлення.

Фонд, зокрема, орієнтується на сфери:

охорони здоров’я,

агропромисловості,

будівельних матеріалів,

фінансових послуг,

торгівлі та технологій.

Сьогодні BIO в Україні:

має інвестиційний мандат обсягом 21,8 мільйонів євро,

призначений для підприємств, фінансових установ і критично важливої інфраструктури.

Ці інвестиції також дають змогу вже сьогодні розбудовувати економічні зв’язки з Україною, яка поступово й незворотньо інтегрується до європейського ринку, каже міністр.