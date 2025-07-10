ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сибіга заявив про дуже важливу угоду з Бельгією для підтримки українського бізнесу

Рим, Четвер 10 липня 2025 17:04
UA EN RU
Сибіга заявив про дуже важливу угоду з Бельгією для підтримки українського бізнесу Фото: Україна та Бельгія підпишуть важливу угоду (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Іван Носальський

Україна і Бельгія підписали перший інвестиційний документ на конференції з відновлення України в Римі. Його мета - підтримати український бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.

Як зазначили в МЗС, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підписали лист про наміри. Він передбачає, що бельгійська компанія BIO Invest і банк "Львів" укладуть угоду на 5 млн євро.

"Йдеться про довіру та впевненість - впевненість у нашому майбутньому. Саме тому такі угоди надзвичайно важливі, і я щиро вдячний за них", - уточнив Сибіга.

У міністерстві пояснили, що гроші будуть спрямовані на розвиток малого та середнього бізнесу України. Це ключовий сегмент економіки, який відіграє вирішальну роль у створенні робочих місць і посиленні національної стабільності.

Що кажуть у Бельгії

Зі свого боку посольство Бельгії в Україні повідомило, що це буде перший крок на українському ринку для інвестиційної компанії BIO Invest.

"Захищати країну - це також захищати її економіку. Сильна економіка - це щит: вона захищає засоби до існування, підтримує державні послуги і дає громадянам причину залишатися, відновлювати і вірити в майбутнє", - зазначив глава бельгійського МЗС.

У посольстві уточнили, що BIO Invest планує інвестувати ще понад 20 млн євро в ключові сектори: зелену енергетику, сталу сільськогосподарську діяльність і фінансові послуги.

Конференція з відновлення України

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, в Римі стартувала конференція з відновлення України.

Як зазначив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, таким чином партнери України хочуть послати чіткий сигнал, що Захід хоче підтримати українську свободу і незалежність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія Допомога Україні Бізнес Війна в Україні
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом