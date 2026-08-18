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Бельгийская BIO Invest поддержит фонд прямых инвестиций для Украины

16:38 18.08.2026 Вт
2 мин
Бельгия будет работать с Украиной над построением ее будущего
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Фото: BIO Invest инвестирует 6 миллионов долларов в Rebuild Ukraine Fund (Getty Images)

BIO Invest выделит 6 миллионов долларов для Rebuild Ukraine Fund (REBUF).

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево на совместной пресс-конференции в Киеве с и.о. главы МИД Украины Андреем Сибигой.

Бельгия инвестирует в Украину

REBUF является первым фондом прямых инвестиций, созданным после начала полномасштабного вторжения РФ для инвестирования в реальные активы в Украине, говорит Прево.

BIO Invest - это Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран. Она является государственным финансовым институтом развития Бельгии, уточнил министр.

"Сегодня мы стоим рядом с Украиной, которая защищает свою свободу и суверенитет. И, начиная с сегодняшнего дня, Бельгия будет работать над построением ее будущего, способствуя укреплению ее экономики, в частности через BIO Invest", - говорит он.

Также министр пообещал работать над:

  • укреплением системы здравоохранения,
  • энергетического сектора,
  • развития навыков для трудоустройства и институций в Украине.

"Наша немедленная поддержка остается важной, поскольку с 2022 года, начала войны, двусторонняя военная и гражданская помощь Бельгии Украине сейчас превышает 4,4 миллиарда евро ", - уточнил он.

Только в этом году военная помощь Бельгии в Украине превышает 1,1 миллиарда евро.

Что известно о REBUF и BIO

REBUF, которым управляет Dragon Capital, предоставляет долгосрочный капитал устойчивым украинским предприятиям, что:

  • пострадали от войны,
  • нуждаются в финансировании для дальнейшего роста или восстановления.

Фонд, в частности, ориентируется на сферы:

  • здравоохранения,
  • агропромышленности,
  • строительных материалов,
  • финансовых услуг,
  • торговли и технологии.

Сегодня BIO в Украине:

  • имеет инвестиционный мандат объемом 21,8 миллионов евро,
  • предназначен для предприятий, финансовых учреждений и критически важной инфраструктуры.

Эти инвестиции также позволяют уже сегодня развивать экономические связи с Украиной, постепенно и необратимо интегрируется в европейский рынок, говорит министр.

Ранее РБК-Украина писало, что Бельгия допускает использование замороженных российских активов в пользу Украины. Однако требует от стран ЕС предварительно согласовать механизм распределения юридических и финансовых рисков.

Кроме того, в декабре 2025 года Еврокомиссия предложила Бельгии разблокировать предоставление репарационного кредита для Украины в размере 210 миллиардов евро, финансируемого за счет замороженных активов РФ.

Также сообщалось, что Украина и Бельгия в июле 2025 года подписали первый инвестиционный документ на конференции по восстановлению Украины в Риме. Он предусматривает, что бельгийская компания BIO Invest и банк "Львов" заключат сделку на 5 миллионов евро.

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