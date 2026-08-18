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Бельгія припускає передачу Україні російських активів, але є вимога

15:35 18.08.2026 Вт
2 хв
Бельгія готова піти на цей крок
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Бельгія припускає передачу Україні російських активів, але є вимога Фото: міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево (GettyImages)
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Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія припускає використання заморожених російських активів на користь України, але вимагає від країн ЄС заздалегідь узгодити механізм розподілу юридичних та фінансових ризиків.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У Бельгії пояснили позицію

Прево наголосив, що обережність Брюсселя у питанні російських активів не означає відмови від підтримки України чи готовності надавати допомогу Росії.

За його словами, бельгійські юридичні експерти виявили ризики, які можуть торкнутися не лише країни, а й фінансової системи Європи.

"Небажання або навіть відмова Бельгії використовувати ці заморожені російські активи в жодному разі не повинні розумітися або трактуватися як відмова допомогти Україні і тим більше як бажання надати якусь підтримку Росії", - заявив міністр.

Чого боїться Брюссель

За словами Прево, якщо за 10–15 років Бельгію зобов'яжуть повернути Росії понад 200 млрд євро, країна не зможе самостійно покрити такі витрати.

"Інакше, якщо через 10 або 15 років Бельгії буде наказано повернути всі кошти, вона не зможе самостійно нести тягар повернення понад 200 млрд євро. Пропорційно це немислимо для нашого бюджету", – зазначив він.

Що пропонує Бельгія

Прево заявив, що європейським країнам необхідно наперед домовитися про взаємну відповідальність за можливі наслідки.

При цьому Бельгія підтримала рішення ЄС надати Україні кредит на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

"Ризики, які ми визначили тоді, не зникли чудовим чином. Але ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів на підтримку української справи", – сказав глава бельгійського МЗС.

Нагадуємо, що у грудні 2025 року Єврокомісія запропонувала Бельгії розблокувати репараційний кредит Україні на 210 млрд євро за рахунок заморожених російських активів, проте Брюссель тоді не наважився піти на такий крок.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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