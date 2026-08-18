Бельгія припускає передачу Україні російських активів, але є вимога

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія припускає використання заморожених російських активів на користь України, але вимагає від країн ЄС заздалегідь узгодити механізм розподілу юридичних та фінансових ризиків.

У Бельгії пояснили позицію

Прево наголосив, що обережність Брюсселя у питанні російських активів не означає відмови від підтримки України чи готовності надавати допомогу Росії.

За його словами, бельгійські юридичні експерти виявили ризики, які можуть торкнутися не лише країни, а й фінансової системи Європи.

"Небажання або навіть відмова Бельгії використовувати ці заморожені російські активи в жодному разі не повинні розумітися або трактуватися як відмова допомогти Україні і тим більше як бажання надати якусь підтримку Росії", - заявив міністр.

Чого боїться Брюссель

За словами Прево, якщо за 10–15 років Бельгію зобов'яжуть повернути Росії понад 200 млрд євро, країна не зможе самостійно покрити такі витрати.

"Інакше, якщо через 10 або 15 років Бельгії буде наказано повернути всі кошти, вона не зможе самостійно нести тягар повернення понад 200 млрд євро. Пропорційно це немислимо для нашого бюджету", – зазначив він.

Що пропонує Бельгія

Прево заявив, що європейським країнам необхідно наперед домовитися про взаємну відповідальність за можливі наслідки.

При цьому Бельгія підтримала рішення ЄС надати Україні кредит на 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

"Ризики, які ми визначили тоді, не зникли чудовим чином. Але ми не маємо принципових заперечень проти використання цих коштів на підтримку української справи", – сказав глава бельгійського МЗС.