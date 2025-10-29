У Бельгії пригрозили "зрівняти Москву із землею" у разі атаки на НАТО: що заявили у РФ

Заява міністра виданню

На запитання, чи не боїться він, що одного дня російський диктатор Володимир Путін може запустити неядерну ракету по Брюсселю, Франкен відповів: "Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею."

Водночас очільник оборонного відомства зауважив, що не вважає реалістичною загрозу прямого нападу на Брюссель, оскільки це, на його думку, "очевидна річ, яку Путін не здійснить".

Міністр наголосив, що більше стурбований не прямими ракетними ударами, а гібридними діями Росії.

Він навів приклад країн Балтії, де, за його словами, "зелені чоловічки" можуть спробувати спровокувати російськомовну меншину проти місцевих урядів.

"Не встигнете озирнутися, як вони анексують частину Естонії", - додав Франкен.

Реакція посольства РФ у Бельгії

У російському посольстві назвали заяву Франкена "провокаційною та безвідповідальною".

Там заявили, що такі слова "навряд чи заслуговують на увагу, з огляду на їхній цілковито абсурдний і відірваний від реальності характер".

"Складається враження, що безумство лише посилюється", - заявили в посольстві, звинувативши бельгійського політика в нібито закликах до мілітаризації Європи.

У посольстві стверджують, що Франкен "відправив би сотні тисяч європейських солдатів, щоб поставити Росію на коліна", а також "мріє про економічне задушення нашої країни".

Посольство назвало позицію міністра "втіленням мілітаристської манії", яка, на їхню думку, "охоплює партію війни в Європі".

"Бельгійська, як і загалом європейська громадськість, має зрозуміти, що саме така політика, а не Росія, становить справжню загрозу для майбутнього континенту", - резюмували в посольстві РФ.

Франкен відповів на критику

Після шквалу реакцій міністр оборони Бельгії пояснив, що його слова вирвали з контексту.

"Заголовок, вирваний з контексту, який отримує купу кліків. Це приносить гроші. І навіть для лівих добродійників у такій газеті, як De Morgen, все зводиться до грошей. Результат: успішна стаття з купою кліків. І масові реакції, роздратування та сильні емоції з боку військових неписьменників", - написав він.