В Бельгии пригрозили "сравнять Москву с землей" в случае атаки на НАТО: что заявили в РФ

Заявление министра изданию

На вопрос, не боится ли он, что однажды российский диктатор Владимир Путин может запустить неядерную ракету по Брюсселю, Франкен ответил: "Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравняем Москву с землей."

В то же время глава оборонного ведомства отметил, что не считает реалистичной угрозу прямого нападения на Брюссель, поскольку это, по его мнению, "очевидная вещь, которую Путин не осуществит".

Министр подчеркнул, что больше обеспокоен не прямыми ракетными ударами, а гибридными действиями России.

Он привел пример стран Балтии, где, по его словам, "зеленые человечки" могут попытаться спровоцировать русскоязычное меньшинство против местных правительств.

"Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии", - добавил Франкен.

Реакция посольства РФ в Бельгии

В российском посольстве назвали заявление Франкена "провокационным и безответственным".

Там заявили, что такие слова "вряд ли заслуживают внимания, учитывая их полностью абсурдный и оторванный от реальности характер".

"Создается впечатление, что безумие только усиливается", - заявили в посольстве, обвинив бельгийского политика в якобы призывах к милитаризации Европы.

В посольстве утверждают, что Франкен "отправил бы сотни тысяч европейских солдат, чтобы поставить Россию на колени", а также "мечтает об экономическом удушении нашей страны".

Посольство назвало позицию министра "воплощением милитаристской мании", которая, по их мнению, "охватывает партию войны в Европе".

"Бельгийская, как и в целом европейская общественность, должна понять, что именно такая политика, а не Россия, представляет настоящую угрозу для будущего континента", - резюмировали в посольстве РФ.

Франкен ответил на критику

После шквала реакций министр обороны Бельгии объяснил, что его слова вырвали из контекста.

"Заголовок, вырванный из контекста, который получает кучу кликов. Это приносит деньги. И даже для левых благотворителей в такой газете, как De Morgen, все сводится к деньгам. Результат: успешная статья с кучей кликов. И массовые реакции, раздражение и сильные эмоции со стороны военных неграмотных", - написал он.