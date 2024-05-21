В Бельгії назвали терміни передачі Україні відсотків від заморожених активів Росії

Україна може отримати відсотки від заморожених активів Російської Федерації до липня поточного року.

Про це заявила голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію .

"Іншим важливим моментом буде рішення, яке уможливить ухвалення документів для розблокування відсотків із заморожених коштів, з російських активів. Це тривалий процес, який очолювала Бельгія, і який нарешті завершився, і який має дозволити Україні отримати значне фінансування", - заявила Лябіб.

Голова МЗС відзначила, що мова йде про близько 3 млрд євро (3,26 млрд доларів). Зокрема вона додала, що кошти повинні надійти вже до липня.

Заморожені активи Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, партнери Києва заморозили кошти російського Центрального банку. Вартість активів складає близько 300 млрд доларів, втім, конкретної суми немає. Захід, своєю чергою, не поспішає передати кошти Україні, оскільки переймається через юридичні або ж репутаційні ризики.

Як писали ЗМІ, остаточне рішення щодо використання заморожених активів країни-терориста буде ухвалено на саміті G7 в Італії у червні.