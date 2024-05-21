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В Бельгии назвали сроки передачи Украине процентов от замороженных активов России

Вторник 21 мая 2024 13:22
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В Бельгии назвали сроки передачи Украине процентов от замороженных активов России Фото: Аджа Лябиб, глава Министерства иностранных дел Бельгии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина может получить проценты от замороженных активов Российской Федерации до июля этого года.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Другим важным моментом будет решение, которое сделает возможным принятие документов для разблокирования процентов с замороженных средств, с российских активов. Это длительный процесс, который возглавляла Бельгия, и который наконец завершился, и который должен позволить Украине получить значительное финансирование", - заявила Лябиб.

Глава МИД отметила, что речь идет об около 3 млрд евро (3,26 млрд долларов). В частности она добавила, что средства должны поступить уже к июлю.

Замороженные активы России

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, партнеры Киева заморозили средства российского Центрального банка. Стоимость активов составляет около 300 млрд долларов, впрочем, конкретной суммы нет. Запад, в свою очередь, не спешит передать средства Украине, поскольку переживает из-за юридических или репутационных рисков.

Как писали СМИ, окончательное решение по использованию замороженных активов страны-террориста будет принято на саммите G7 в Италии в июне.

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