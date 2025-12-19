Бельгія зробила заяву про новий кредит для України
Кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро - це не благодійність, а потужна стратегічна інвестиція у європейську безпеку та політичний сигнал, який передає Європа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, якого цитує Sky News.
"Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати", - заявив де Вевер.
За його словами, якби угоду не уклали, це було б катастрофою не тільки для України, але й для Європи. На щастя, вдалося знайти рішення, яке можуть підтримати усі країни ЄС. Лідери Євросоюзу "залишилися єдиними" в питанні надання Україні кредиту, а це означає, що вдалося уникнути "хаосу та розколу".
"Якби ми залишили Брюссель розділеними, Європа втратила б геополітичне значення. Це було б цілковитою катастрофою і сигналом світу, що Європа більше не здатна нічого зробити", - додав він.
Де Вевер зазначив, що російські активи при цьому залишаться знерухомленими та будуть у підсумку використані для відшкодування збитків, які завдала Україні російська агресивна війна. Це також захищає довіру до європейських інституцій, ринків та євро.
"Ми уникнули створення прецеденту, який міг би підірвати правову визначеність у всьому світі. Європа поважає право навіть тоді, коли це важко", - резюмував він.
Заява з боку країни, яка активно блокувала надання Україні "репараційного кредиту", відговорюючись примарними "ризиками відплати" з боку Росії, стала доволі дивною, але обнадійливою.
ЄС погодив кредит Україні: деталі
Як відомо, в ніч на 19 грудня учасники саміту країн ЄС у Брюсселі погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026-2027 років. Але це буде спільне запозичення країн ЄС, а не кредит за рахунок заморожених активів Росії.
При цьому міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що виділені Україні 90 млрд євро на два наступні роки є безповоротними та безвідсотковими. Повертати їх Україна буде тільки у випадку, коли Росія почне відшкодовувати збитки, завдані її вторгненням.
При цьому трьом країнам Євросоюзу, а саме Чехії, Словаччині та Угорщині, дозволили не брати на себе гарантії з фінансування України у розмірі 90 млрд євро. Дві останні країни мають занадто проросійські уряди, щоб їхнім гарантіям можна було вірити.