ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Бельгия сделала заявление о новом кредите для Украины

Бельгия, Пятница 19 декабря 2025 12:37
UA EN RU
Бельгия сделала заявление о новом кредите для Украины Фото: премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро - это не благотворительность, а мощная стратегическая инвестиция в европейскую безопасность и политический сигнал, который передает Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, которого цитирует Sky News.

"Никогда не было никаких споров относительно того, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", - заявил де Вевер.

По его словам, если бы соглашение не заключили, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для Европы. К счастью, удалось найти решение, которое могут поддержать все страны ЕС. Лидеры Евросоюза "остались едиными" в вопросе предоставления Украине кредита, а это значит, что удалось избежать "хаоса и раскола".

"Если бы мы оставили Брюссель разделенными, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", - добавил он.

Де Вевер отметил, что российские активы при этом останутся обездвиженными и будут в итоге использованы для возмещения убытков, которые нанесла Украине российская агрессивная война. Это также защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро.

"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно", - резюмировал он.

Заявление со стороны страны, которая активно блокировала предоставление Украине "репарационного кредита", отговариваясь призрачными "рисками возмездия" со стороны России, стало довольно странным, но обнадеживающим.

ЕС согласовал кредит Украине: детали

Как известно, в ночь на 19 декабря участники саммита стран ЕС в Брюсселе согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Но это будет совместное заимствование стран ЕС, а не кредит за счет замороженных активов России.

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что выделенные Украине 90 млрд евро на два последующих года являются безвозвратными и беспроцентными. Возвращать их Украина будет только в случае, когда Россия начнет возмещать убытки, нанесенные ее вторжением.

При этом трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро. Две последние страны имеют слишком пророссийские правительства, чтобы их гарантиям можно было верить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия Украина Евросоюз
Новости
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Аналитика
"Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Украинцы не разделяют мнение "отдайте Донбасс и война закончится", – Антон Грушецкий, КМИС