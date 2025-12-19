Бельгия сделала заявление о новом кредите для Украины

Кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро - это не благотворительность, а мощная стратегическая инвестиция в европейскую безопасность и политический сигнал, который передает Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, которого цитирует Sky News .

"Никогда не было никаких споров относительно того, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", - заявил де Вевер.

По его словам, если бы соглашение не заключили, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для Европы. К счастью, удалось найти решение, которое могут поддержать все страны ЕС. Лидеры Евросоюза "остались едиными" в вопросе предоставления Украине кредита, а это значит, что удалось избежать "хаоса и раскола".

"Если бы мы оставили Брюссель разделенными, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", - добавил он.

Де Вевер отметил, что российские активы при этом останутся обездвиженными и будут в итоге использованы для возмещения убытков, которые нанесла Украине российская агрессивная война. Это также защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро.

"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно", - резюмировал он.