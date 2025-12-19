Бельгия сделала заявление о новом кредите для Украины
Кредит Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро - это не благотворительность, а мощная стратегическая инвестиция в европейскую безопасность и политический сигнал, который передает Европа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, которого цитирует Sky News.
"Никогда не было никаких споров относительно того, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", - заявил де Вевер.
По его словам, если бы соглашение не заключили, это было бы катастрофой не только для Украины, но и для Европы. К счастью, удалось найти решение, которое могут поддержать все страны ЕС. Лидеры Евросоюза "остались едиными" в вопросе предоставления Украине кредита, а это значит, что удалось избежать "хаоса и раскола".
"Если бы мы оставили Брюссель разделенными, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой и сигналом миру, что Европа больше не способна ничего сделать", - добавил он.
Де Вевер отметил, что российские активы при этом останутся обездвиженными и будут в итоге использованы для возмещения убытков, которые нанесла Украине российская агрессивная война. Это также защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро.
"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Европа уважает право даже тогда, когда это трудно", - резюмировал он.
Заявление со стороны страны, которая активно блокировала предоставление Украине "репарационного кредита", отговариваясь призрачными "рисками возмездия" со стороны России, стало довольно странным, но обнадеживающим.
ЕС согласовал кредит Украине: детали
Как известно, в ночь на 19 декабря участники саммита стран ЕС в Брюсселе согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов. Но это будет совместное заимствование стран ЕС, а не кредит за счет замороженных активов России.
При этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что выделенные Украине 90 млрд евро на два последующих года являются безвозвратными и беспроцентными. Возвращать их Украина будет только в случае, когда Россия начнет возмещать убытки, нанесенные ее вторжением.
При этом трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро. Две последние страны имеют слишком пророссийские правительства, чтобы их гарантиям можно было верить.