Бельгія замовила дрони-перехоплювачі після інцидентів із невідомими безпілотниками

Фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та міністр оборони Бельгії Тео Франкен (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Іван Носальський

Влада Бельгії купила у латвійської компанії дрони-перехоплювачі, після серії інцидентів з безпілотниками.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з Reuters.

За словами Франкена, він підписав у Ризі угоду з латвійською компанією Origin Robotics про купівлю автономних дронів Blaze, які можна використовувати для виявлення і знищення ворожих дронів.

"Через кілька тижнів ці дрони-перехоплювачі посилять наші можливості", - зазначив він.

Угода щодо дронів стала частиною пакета протидії дронам вартістю 50 млн євро (57,99 млн доларів), водночас міністерство не уточнило, яка частина суми передбачена на угоду з Origin Robotics.

Франкен додав, що в кінцевому підсумку планується інвестувати 500 млн євро в більший пакет противодронового захисту з використанням просунутих радарних систем і розширених можливостей глушіння.

 

Інциденти з дронами в Бельгії

Нагадаємо, в ніч на 1 листопада в Бельгії над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер були помічені невідомі дрони. Співробітник казарми помітив безпілотник, на місце приїхала поліція, але дрона і його пілота виявити не вдалося.

Звіт про інцидент передали до Міністерства оборони і військової розвідки, а муніципалітет зажадав посилити пильність навколо бази, де зберігається американська ядерна зброя.

Через три дні, увечері 4 листопада, поблизу тієї ж бази знову зафіксували проліт невідомих дронів. Мешканці міста повідомили про шість безпілотників, поліція змогла візуально ідентифікувати лише два, вертоліт пошуку результату не дав.

Це вже другий випадок за тиждень, і місцева влада наголосила на важливості забезпечення безпеки бази, особливо на тлі запланованого розміщення там винищувачів F-35.

