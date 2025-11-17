Бельгія замовила дрони-перехоплювачі після інцидентів із невідомими безпілотниками

За словами Франкена, він підписав у Ризі угоду з латвійською компанією Origin Robotics про купівлю автономних дронів Blaze, які можна використовувати для виявлення і знищення ворожих дронів.

"Через кілька тижнів ці дрони-перехоплювачі посилять наші можливості", - зазначив він.

Угода щодо дронів стала частиною пакета протидії дронам вартістю 50 млн євро (57,99 млн доларів), водночас міністерство не уточнило, яка частина суми передбачена на угоду з Origin Robotics.

Франкен додав, що в кінцевому підсумку планується інвестувати 500 млн євро в більший пакет противодронового захисту з використанням просунутих радарних систем і розширених можливостей глушіння.