Бельгия заказала дроны-перехватчики после инцидентов с неизвестными беспилотниками

Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Бельгии Тео Франкен (x.com/AndrisSpruds)
Автор: Иван Носальский

Власти Бельгии купили у латвийской компании дроны-перехватчики, после серии инцидентов с беспилотниками.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со Reuters.

По словам Франкена, он подписал в Риге соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о покупке автономных дронов Blaze, которые могут использоваться для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.

"Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности", - отметил он. 

Сделка по дронам стала частью пакета противодействия дронам стоимостью 50 млн евро (57,99 млн долларов), при этом министерство не уточнило, какая часть суммы предусмотрена на соглашение с Origin Robotics.

Франкен добавил, что в конечном итоге планируется инвестировать 500 млн евро в более крупный пакет противодроновой защиты с использованием продвинутых радарных систем и расширенных возможностей глушения.

Инциденты с дронами в Бельгии

Напомним, в ночь на 1 ноября в Бельгии над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер были замечены неизвестные дроны. Сотрудник казармы заметил беспилотник, на место приехала полиция, но дрона и его пилота обнаружить не удалось.

Отчет об инциденте передали в Министерство обороны и военную разведку, а муниципалитет потребовал усилить бдительность вокруг базы, где хранится американское ядерное оружие.

Через три дня, вечером 4 ноября, вблизи той же базы снова зафиксировали пролет неизвестных дронов. Жители города сообщили о шести беспилотниках, полиция смогла визуально идентифицировать только два, вертолет поиска результата не дал.

Это уже второй случай за неделю, и местные власти подчеркнули важность обеспечения безопасности базы, особенно на фоне планируемого размещения там истребителей F-35.

