Бельгия заказала дроны-перехватчики после инцидентов с неизвестными беспилотниками

По словам Франкена, он подписал в Риге соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о покупке автономных дронов Blaze, которые могут использоваться для обнаружения и уничтожения вражеских дронов.

"Через несколько недель эти дроны-перехватчики усилят наши возможности", - отметил он.

Сделка по дронам стала частью пакета противодействия дронам стоимостью 50 млн евро (57,99 млн долларов), при этом министерство не уточнило, какая часть суммы предусмотрена на соглашение с Origin Robotics.

Франкен добавил, что в конечном итоге планируется инвестировать 500 млн евро в более крупный пакет противодроновой защиты с использованием продвинутых радарных систем и расширенных возможностей глушения.