Бельгія вимагає 10 млн євро застави за заарештований російський танкер

10:40 04.03.2026 Ср
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Бельгія вимагає 10 млн євро застави за заарештований російський танкер Ілюстративне фото: Бельгія вимагає 10 млн євро застави за заарештований російський танкер (Getty Images)

Бельгія наклала заставу в розмірі 10 млн євро на танкер "тіньового флоту" Росії Ethera, який був заарештований 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HNL.

Читайте також: Взяли на абордаж: військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

У бельгійському уряді заявили, що було виявлено 45 порушень, які в основному стосувалися підроблених сертифікатів, що свідчить про те, що судно ходило під фальшивим гвінейським прапором. Також було виявлено технічні дефекти.

Зазначається, що судно Ethera зможе знову вирушити у плавання після сплати застави, проведення перевірок та отримання правильного прапора та сертифікатів.

До завершення визначених процедур екіпаж з 21 особи має залишатися на борту судна. Серед них - капітан із Росії, семеро офіцерів та ще тринадцять членів команди, переважно громадяни Індії.

"Наш уряд вживає рішучих заходів проти суден "тіньового флоту". За допомогою цієї операції ми забезпечуємо дотримання санкцій ЄС, захищаємо Північне море та стримуємо фінансування війни Росії в Україні", - заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Бельгія затримала російський танкер

Нагадаємо, у неділю, 1 березня, Збройні сили Бельгії вперше перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту".

Операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

Судно конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту.

