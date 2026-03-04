Бельгія вимагає 10 млн євро застави за заарештований російський танкер

Бельгія наклала заставу в розмірі 10 млн євро на танкер "тіньового флоту" Росії Ethera, який був заарештований 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HNL .

У бельгійському уряді заявили, що було виявлено 45 порушень, які в основному стосувалися підроблених сертифікатів, що свідчить про те, що судно ходило під фальшивим гвінейським прапором. Також було виявлено технічні дефекти.

Зазначається, що судно Ethera зможе знову вирушити у плавання після сплати застави, проведення перевірок та отримання правильного прапора та сертифікатів.

До завершення визначених процедур екіпаж з 21 особи має залишатися на борту судна. Серед них - капітан із Росії, семеро офіцерів та ще тринадцять членів команди, переважно громадяни Індії.

"Наш уряд вживає рішучих заходів проти суден "тіньового флоту". За допомогою цієї операції ми забезпечуємо дотримання санкцій ЄС, захищаємо Північне море та стримуємо фінансування війни Росії в Україні", - заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.