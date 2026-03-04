ua en ru
Бельгия требует 10 млн евро залога за арестованный российский танкер

10:40 04.03.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Бельгия требует 10 млн евро залога за арестованный российский танкер Иллюстративное фото: Бельгия требует 10 млн евро залога за арестованный российский танкер (Getty Images)

Бельгия наложила залог в размере 10 млн евро на танкер "теневого флота" России Ethera, который был арестован 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HNL.

Читайте также: Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

В бельгийском правительстве заявили, что было выявлено 45 нарушений, которые в основном касались поддельных сертификатов, что свидетельствует о том, что судно ходило под фальшивым гвинейским флагом. Также были обнаружены технические дефекты.

Отмечается, что судно Ethera сможет снова отправиться в плавание после уплаты залога, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов.

До завершения определенных процедур экипаж из 21 человека должен оставаться на борту судна. Среди них - капитан из России, семь офицеров и еще тринадцать членов команды, преимущественно граждане Индии.

"Наше правительство принимает решительные меры против судов "теневого флота". С помощью этой операции мы обеспечиваем соблюдение санкций ЕС, защищаем Северное море и сдерживаем финансирование войны России в Украине", - заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Бельгия задержала российский танкер

Напомним, в воскресенье, 1 марта, Вооруженные силы Бельгии впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота".

Операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.

Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

