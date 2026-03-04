Бельгия требует 10 млн евро залога за арестованный российский танкер
Бельгия наложила залог в размере 10 млн евро на танкер "теневого флота" России Ethera, который был арестован 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HNL.
В бельгийском правительстве заявили, что было выявлено 45 нарушений, которые в основном касались поддельных сертификатов, что свидетельствует о том, что судно ходило под фальшивым гвинейским флагом. Также были обнаружены технические дефекты.
Отмечается, что судно Ethera сможет снова отправиться в плавание после уплаты залога, проведения проверок и получения правильного флага и сертификатов.
До завершения определенных процедур экипаж из 21 человека должен оставаться на борту судна. Среди них - капитан из России, семь офицеров и еще тринадцать членов команды, преимущественно граждане Индии.
"Наше правительство принимает решительные меры против судов "теневого флота". С помощью этой операции мы обеспечиваем соблюдение санкций ЕС, защищаем Северное море и сдерживаем финансирование войны России в Украине", - заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Бельгия задержала российский танкер
Напомним, в воскресенье, 1 марта, Вооруженные силы Бельгии впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота".
Операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.
Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.