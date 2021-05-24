Бельгия призвала ЕС ввести санкции против гражданской авиации Беларуси

При этом он отметил, что шаги против Минска должны быть "быстрыми и жесткими".

"Был четвертый пакет санкций с финансовой стороны, который должен быть ускорен, но затем, я думаю, мы также должны обратить внимание на то, что связано с гражданской авиацией, потому что это подвергает опасности граждан", - заявил премьер Бельгии.

Он также добавил, что ЕС должен показать, что подобные действия не должны происходить без реакции.

"Я надеюсь, что мы сможем быстро прийти к консенсусу. Я думаю, что необходимо срочно показать, что нечто подобное не ... происходит без какой-либо реакции, и я думаю, что реакция должна быть быстрой и жесткой", - подчеркнул он.