Бельгія закликала ЄС ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі

Уряд Бельгії закликав Європейський союз ввести санкції проти цивільної авіації Білорусі. Обмеження повинні бути введені у зв'язку з вимушеною посадкою пасажирського літака Ryanair в Мінську.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Reuters.
При цьому він зазначив, що кроки проти Мінська повинні бути "швидкими і жорсткими".
"Був четвертий пакет санкцій з фінансового боку, який повинен бути прискорений, але потім, я думаю, ми також повинні звернути увагу на те, що пов'язано з цивільною авіацією, тому що це наражає на небезпеку громадян", - заявив прем'єр Бельгії.
Він також додав, що ЄС повинен показати, що подібні дії не повинні відбуватися без реакції.
"Я сподіваюся, що ми зможемо швидко прийти до консенсусу. Я думаю, що необхідно терміново показати, що щось подібне не ... відбувається без будь-якої реакції, і я думаю, що реакція повинна бути швидкою і жорсткою", - підкреслив він.
Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, був змушений здійснити аварійну посадку на вимогу влади Білорусі.
Літак компанії Ryanair, на борту якого перебував Протасевич, здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту Мінська. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Сам літак прямував з Афін до Вільнюса.
Після того як літак перевірили, на його борту вибуховий пристрій не виявили. Однак всіх пасажирів відправили на повторний огляд. Серед них був засновник Nexta, журналіст Роман Протасевич.
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