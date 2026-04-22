Бельгія придбає для України партію зеніток Gepard

Бельгія придбає для України партію зеніток Gepard

20:50 22.04.2026 Ср
2 хв
Бельгія знайшла спосіб посилити українську ППО
aimg Сергій Козачук
Фото: Бельгія передасть Україні зенітні установки Gepard (Getty Images)

Україна отримає від Бельгії 15 зенітних самохідних установок Gepard для захисту неба. Техніку викуплять у приватної компанії, відремонтують та передадуть ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання L'Echo.

Іспанія передасть українським прикордонникам сотню бронемашин VAMTAC

Подробиці постачання Gepard

Як повідомило видання, бельгійський уряд планує придбати 15 зенітних броньованих машин у компанії OIP (дочірня фірма ізраїльської Elbit Systems).

Ці установки раніше перебували на озброєнні армії Бельгії, але були виведені з експлуатації у 2000-х роках і викуплені приватним сектором.

Закупівля є частиною масштабного пакета військової допомоги Україні на суму 1 мільярд євро, який було ухвалено на початку квітня.

Перед відправкою до Києва бронетехніку відремонтують на бельгійських підприємствах. Сума угоди наразі не розголошується.

Ефективність техніки

Зенітні установки Gepard обладнані двома 35-мм гарматами та двома радарами.

Попри те, що машини були розроблені ще у 1970-х роках, вони демонструють високу ефективність у війні проти РФ.

Зокрема, їх успішно використовують для перехоплення російських дронів-камікадзе та крилатих ракет на близьких відстанях.

Допомога Україні та посилення ППО

Нагадаємо, що Україна активно розширює оборонну співпрацю з європейськими партнерами. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Іспанія передасть українським прикордонникам сотню бронемашин VAMTAC та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Перші поставки цієї техніки очікуються вже на початку травня.

Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з бельгійськими та іспанськими колегами, під час яких узгодив пріоритети щодо посилення ППО напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Також повідомлялося, що Україна та Іспанія масштабують співпрацю у сфері виробництва дронів та постачання далекобійних боєприпасів для потреб ЗСУ.

