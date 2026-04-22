Бельгія придбає для України партію зеніток Gepard

Подробиці постачання Gepard

Як повідомило видання, бельгійський уряд планує придбати 15 зенітних броньованих машин у компанії OIP (дочірня фірма ізраїльської Elbit Systems).

Ці установки раніше перебували на озброєнні армії Бельгії, але були виведені з експлуатації у 2000-х роках і викуплені приватним сектором.

Закупівля є частиною масштабного пакета військової допомоги Україні на суму 1 мільярд євро, який було ухвалено на початку квітня.

Перед відправкою до Києва бронетехніку відремонтують на бельгійських підприємствах. Сума угоди наразі не розголошується.

Ефективність техніки

Зенітні установки Gepard обладнані двома 35-мм гарматами та двома радарами.

Попри те, що машини були розроблені ще у 1970-х роках, вони демонструють високу ефективність у війні проти РФ.

Зокрема, їх успішно використовують для перехоплення російських дронів-камікадзе та крилатих ракет на близьких відстанях.