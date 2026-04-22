Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Бельгия приобретет для Украины партию зениток Gepard

20:50 22.04.2026 Ср
2 мин
Бельгия нашла способ усилить украинскую ПВО
aimg Сергей Козачук
Фото: Бельгия передаст Украине зенитные установки Gepard (Getty Images)

Украина получит от Бельгии 15 зенитных самоходных установок Gepard для защиты неба. Технику выкупят у частной компании, отремонтируют и передадут ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание L'Echo.

Читайте также: Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC

Подробности поставки Gepard

Как сообщило издание, бельгийское правительство планирует приобрести 15 зенитных бронированных машин у компании OIP (дочерняя фирма израильской Elbit Systems).

Эти установки ранее состояли на вооружении армии Бельгии, но были выведены из эксплуатации в 2000-х годах и выкуплены частным сектором.

Закупка является частью масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, который был принят в начале апреля.

Перед отправкой в Киев бронетехнику отремонтируют на бельгийских предприятиях. Сумма сделки пока не разглашается.

Эффективность техники

Зенитные установки Gepard оборудованы двумя 35-мм пушками и двумя радарами.

Несмотря на то, что машины были разработаны еще в 1970-х годах, они демонстрируют высокую эффективность в войне против РФ.

В частности, их успешно используют для перехвата российских дронов-камикадзе и крылатых ракет на близких расстояниях.

Помощь Украине и усиление ПВО

Напомним, что Украина активно расширяет оборонное сотрудничество с европейскими партнерами. В частности, недавно стало известно, что Испания передаст украинским пограничникам сотню бронемашин VAMTAC и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Первые поставки этой техники ожидаются уже в начале мая.

Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с бельгийскими и испанскими коллегами, во время которых согласовал приоритеты по усилению ПВО накануне очередного заседания в формате "Рамштайн".

Также сообщалось, что Украина и Испания масштабируют сотрудничество в сфере производства дронов и поставки дальнобойных боеприпасов для нужд ВСУ.

