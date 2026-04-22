Бельгия приобретет для Украины партию зениток Gepard

Подробности поставки Gepard

Как сообщило издание, бельгийское правительство планирует приобрести 15 зенитных бронированных машин у компании OIP (дочерняя фирма израильской Elbit Systems).

Эти установки ранее состояли на вооружении армии Бельгии, но были выведены из эксплуатации в 2000-х годах и выкуплены частным сектором.

Закупка является частью масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, который был принят в начале апреля.

Перед отправкой в Киев бронетехнику отремонтируют на бельгийских предприятиях. Сумма сделки пока не разглашается.

Эффективность техники

Зенитные установки Gepard оборудованы двумя 35-мм пушками и двумя радарами.

Несмотря на то, что машины были разработаны еще в 1970-х годах, они демонстрируют высокую эффективность в войне против РФ.

В частности, их успешно используют для перехвата российских дронов-камикадзе и крылатых ракет на близких расстояниях.