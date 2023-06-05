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Бельгія почала розслідувати можливе використання її зброї в рейдах в Росії

Фото: прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бельгія попросить Україну надати роз’яснення щодо повідомлень про те, що проукраїнські сили використовували гвинтівки, вироблені в Бельгії, для боротьби з російськими військами в Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше The Washinghton Post повідомило, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії", які наприкінці травня вторглися в Бєлгородську область, використовували щонайменше чотири тактичні машини, які Україні раніше передали США та Польща, а також гвинтівки, виготовлені в Бельгії та Чехії.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби почали розслідування та просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося", - сказав прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Він підкреслив, що європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона використовується на території України з метою захисту цієї території. Тому має бути жорсткий контроль за виконанням цього.

При цьому Де Кроо відмовився коментувати можливі наслідки, якщо повідомлення підтвердяться.

"Тут ми не повинні забігати вперед. Але ми аналізуємо ситуацію і сприймемо це дуже серйозно", - додав він.

Ситуація у Бєлгородській області

Підрозділи РДК та ЛСР оголосили про проведення другої фази своєї операції у Бєлгородській області РФ. Їхньою метою є повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна, та створення демілітаризованої зони ("зони безпеки") для захисту українців.

Вчора повстанці зайшли в передмістя Шебекіно та запропонували губернатору В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Російський чиновник відмовився від пропозиції та заявив, що бійці нібито вбили цих полонених. Після цього російські повстанці вирішили передати полонених росіян Україні.

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