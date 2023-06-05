Ранее The Washinghton Post сообщило, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые в конце мая вторглись в Белгородскую область, использовали по меньшей мере четыре тактических машины, которые ранее передали Украине США и Польша, а также винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.

"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Он подчеркнул, что европейское оружие поставляется в Украину при условии, что его будут использовать на территории Украины с целью защиты этой территории. Поэтому должен быть жесткий контроль за исполнением этого.

При этом Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если сообщения подтвердятся.

"Здесь мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и воспримем это очень серьезно", - добавил он.

Ситуация в Белгородской области

Подразделения РДК и ЛСР объявили о проведении второй фазы операции в Белгородской области РФ. Их целью является свержение режима российского диктатора Владимира Путина и создание демилитаризованной зоны ("зоны безопасности") для защиты украинцев.

Вчера повстанцы зашли в пригород Шебекино и предложили губернатору Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

Российский чиновник отказался от предложения и заявил, что бойцы якобы убили этих пленных. После этого российские повстанцы решили передать пленных россиян Украине.

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