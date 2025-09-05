Бельгія не передаватиме заморожені активи РФ на допомогу Україні, - глава МЗС

За його словами, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.

"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", - сказав Прево.

Глава МЗС Бельгії додав, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро.

Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.

Водночас міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах "коаліції рішучих". Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе постачити до України літаки та допомогти з розмінуванням.