Бельгія не передаватиме заморожені активи РФ на допомогу Україні, - глава МЗС

Бельгія не планує конфісковувати доходи із заморожених російських активів та передавати ці кошти на допомогу Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив в інтерв'ю Euronews.
За його словами, конфіскація російських активів з бельгійських банків поставить під загрозу репутацію Бельгії як центру фінансових послуг, а також принесе небезпеку Євросоюзу.
"Це був би дуже поганий сигнал для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі чи в інших місцях Європи", - сказав Прево.
Глава МЗС Бельгії додав, що конфіскація заблокованих активів також підірве довіру до євро.
Крім того, Прево відмовився від альтернативного плану щодо переведення активів в окремий інвестиційний фонд.
Водночас міністр пообіцяв, що Бельгія долучиться до гарантій безпеки України у межах "коаліції рішучих". Він не розкрив деталей, але зазначив, що Бельгія зможе постачити до України літаки та допомогти з розмінуванням.
Нагадаємо, Європейський Союз, країни G7 та Австралія після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заморозили близько 3300 млрд євро державних активів Росії.
У травні 2024 року ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів для допомоги Україні. За минулий рік Київ отримав 3 млрд євро.
А з початку 2025 року Євросоюз переказав Україні 10,1 млрд євро із доходів від заморожених у європейських банках коштів Росії.
При цьому Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації російських активів, як компенсації за шкоду, завдану внаслідок повномасштабного вторгнення. Водночас у Євросоюзі, не всі підтримують таке рішення.
Ще в березні Deutsche Welle повідомляло, що Євросоюз не буде конфісковувати заморожені активи РФ через опір кількох країн.
Як відомо, у Європі найбільшими противниками щодо конфіскації активів РФ є Бельгія, Франція, Німеччина та Італія. Противагу країнам їм склали Польща, країни Балтії та Скандинавії, а також кілька держав Центральної Європи. Вони вважають, що активи потрібно конфіскувати та цілком передати Україні.
Нещодавно премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, більшість яких перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear.
Як відомо, Euroclear зберігає 183 із 300 млрд євро заморожених у Європі російських активів.