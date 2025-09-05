Бельгия не будет передавать замороженные активы РФ на помощь Украине, - глава МИД

По его словам, конфискация российских активов из бельгийских банков поставит под угрозу репутацию Бельгии как центра финансовых услуг, а также принесет опасность Евросоюзу.

"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", - сказал Прево.

Глава МИД Бельгии добавил, что конфискация заблокированных активов также подорвет доверие к евро.

Кроме того, Прево отказался от альтернативного плана по переводу активов в отдельный инвестиционный фонд.

В то же время министр пообещал, что Бельгия присоединится к гарантиям безопасности Украины в рамках "коалиции решительных". Он не раскрыл деталей, но отметил, что Бельгия сможет поставить в Украину самолеты и помочь с разминированием.