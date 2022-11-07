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Бельгія передала Україні велику партію вантажівок й 4 важких міномети, - ЗМІ

Фото: Бельгія передала Україна велику партію вантажівок й 4 важких міномети (volvo2.trucksnl.com)
Автор: Сергій Пишкін

Бельгія направила до України партію вантажівок Volvo Fassi N10. Також передала ще декілька одиниць важких мінометів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Oryx.

Наразі невідомо, яку саму кількість вантажівок було передано нашим воїнам. Як відзначає видання, йдеться про "велику кількість.

Також Україні було передано

електрогенераторів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна тим часом передала Болгарії список необхідного озброєння, а в Пентагоні повідомили, коли ЗСУ зможуть отримати винищувачі F-16 у разі схвалення.

Також нещодавно віцепрем'єр Ірина Верещук розповіла, яку зброю отримали наші військові від Італії та що потрібно ще.

Тим часом ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для ЗСУ.

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