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Україна передала Болгарії список необхідного озброєння: посол розкрив подробиці

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Неділя 06 листопада 2022 12:18
Україна передала Болгарії список необхідного озброєння: посол розкрив подробиці Фото: Віталій Москаленко, посол України в Болгарії (facebook.com/ukr.embassy.bg)
Автор: Сергій Пишкін

Міноборони України передало Болгарії перелік необхідного озброєння. До списку входять ППО, С-300 та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Frognews.

"Я дуже уважно стежив за дебатами в Парламенті щодо надання військової допомоги Україні і вважаю, що рішення, яке прийняли депутати, є дуже правильним, важливим і нарешті своєчасним", - заявив посол України в Болгарії Віталій Москаленко.

За словами посла, Україна потребує різні види озброєнь. До переліку Міноборони були включені більше 30 найменувань, серед яких:

  • засоби ППО;
  • С-300, а також зенітні ракетні комплекси, установки;
  • самохідні артилерійські установки;
  • снаряди;
  • міномети.

"Раніше ми давали запит на вертольоти і на літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, яке є у Болгарії з часів СРСР, вкрай необхідне нам, Україні", - додав Посол Москаленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Пентагоні повідомили, коли Україна може отримати винищувачі F-16 у разі схвалення.

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