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У Латвії для українських військових почали шити зимову форму (фото)

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Латвія, Субота 05 листопада 2022 16:14
У Латвії для українських військових почали шити зимову форму (фото) Фото: посол України у Латвії Олександр Міщенко (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Латвії Олександра Міщенка.

"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", - йдеться у повідомленні.

Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ.

"Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана", - пояснив Міщенко.

Нагадаємо, що Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого до нього увійшла і зимова форма.

Також Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні, в якій зазначалась наявність зимової військової форми.

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