У Латвії для українських військових почали шити зимову форму (фото)

У суботу, 5 листопада, ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для підрозділів Збройних сил України. Найближчим часом її планують передати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Латвії Олександра Міщенка.

"Зазначена зимова форма робиться спеціально за наданими певними підрозділами ЗСУ розмірами, і ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам", - йдеться у повідомленні. Посол повідомив, що попри вихідний день, латвійські майстри вийшли спеціально на роботу з тим, щоб встигнути якомога швидше зробити першу партію зимового одягу, яка робиться за стандартами НАТО для ЗСУ. "Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана", - пояснив Міщенко.