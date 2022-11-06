ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Яку зброю отримали ЗСУ від Італії та що потрібно ще: відповідь Верещук

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 11:42
Яку зброю отримали ЗСУ від Італії та що потрібно ще: відповідь Верещук Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна вже отримала від Італії низку озброєння для боротьби проти Росії. Наразі Збройні сили потребують зенітних систем для протидії бомбардуванням окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук Corriere della Sera.

Зазначимо, що новий уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні збирається схвалити шостий пакет військової допомоги для України.

Верещук подякувала Італії за допомогу та зазначила, що зброя життєво необхідна для нашої країни. Вона також вдячна за підтримку українських біженців.

"З Італії ми вже отримали важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру. Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру", - сказала віце-прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Італія може спільно з Францією передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук Італія Війна Росії проти України
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України