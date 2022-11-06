Яку зброю отримали ЗСУ від Італії та що потрібно ще: відповідь Верещук

Україна вже отримала від Італії низку озброєння для боротьби проти Росії. Наразі Збройні сили потребують зенітних систем для протидії бомбардуванням окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук Corriere della Sera .

Зазначимо, що новий уряд прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні збирається схвалити шостий пакет військової допомоги для України.

Верещук подякувала Італії за допомогу та зазначила, що зброя життєво необхідна для нашої країни. Вона також вдячна за підтримку українських біженців.

"З Італії ми вже отримали важку далекобійну артилерію, САУ, гусеничні машини М113, ракетні комплекси, снаряди різного калібру. Зараз нам потрібні зенітні системи, зокрема, щоб врятувати міста від бомбардувань російських терористів, які ставлять на коліна цивільну інфраструктуру", - сказала віце-прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що Італія може спільно з Францією передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

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