Бельгія передала Україні велику партію вантажівок й 4 важких міномети, - ЗМІ

Бельгія направила до України партію вантажівок Volvo Fassi N10. Також передала ще декілька одиниць важких мінометів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Oryx .

Додамо, що нещодавно Бельгія приєдналась до низки країн , які допомогли Україні з поставками електрогенераторів.

Наразі невідомо, яку саму кількість вантажівок було передано нашим воїнам. Як відзначає видання, йдеться про "велику кількість.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна тим часом передала Болгарії список необхідного озброєння, а в Пентагоні повідомили, коли ЗСУ зможуть отримати винищувачі F-16 у разі схвалення.

Також нещодавно віцепрем'єр Ірина Верещук розповіла, яку зброю отримали наші військові від Італії та що потрібно ще.

Тим часом ризька компанія розпочала пошив зимової військової форми для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.