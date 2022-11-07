Бельгия передала Украине большую партию грузовиков и 4 тяжелых миномета, - СМИ
Бельгия направила в Украину партию грузовиков Volvo Fassi N10. Также передала еще несколько единиц тяжелых минометов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Oryx.
Пока неизвестно, какое количество грузовиков было передано нашим воинам. Как отмечает издание, речь идет о "большом количестве".
Также Украине было передано 4 единицы минометов 120-мм МО-120.
Добавим, что недавно Бельгия присоединилась к ряду стран, которые помогли Украине с поставками электрогенераторов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина тем временем передала Болгарии список необходимого вооружения , а в Пентагоне сообщили, когда ВСУ могут получить истребители F-16 в случае одобрения.
Также недавно вице-премьер Ирина Верещук рассказала, какое оружие получили наши военные от Италии и что еще нужно.
Тем временем рижская компания начала пошив зимней военной формы для ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.