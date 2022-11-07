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Бельгия передала Украине большую партию грузовиков и 4 тяжелых миномета, - СМИ

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Понедельник 07 ноября 2022 14:59
Бельгия передала Украине большую партию грузовиков и 4 тяжелых миномета, - СМИ Фото: Бельгия передала Украину большую партию грузовиков и 4 тяжелых миномета (volvo2.trucksnl.com)
Автор: Сергей Пышкин

Бельгия направила в Украину партию грузовиков Volvo Fassi N10. Также передала еще несколько единиц тяжелых минометов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

Пока неизвестно, какое количество грузовиков было передано нашим воинам. Как отмечает издание, речь идет о "большом количестве".

Также Украине было передано 4 единицы минометов 120-мм МО-120.

Добавим, что недавно Бельгия присоединилась к ряду стран, которые помогли Украине с поставками электрогенераторов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина тем временем передала Болгарии список необходимого вооружения , а в Пентагоне сообщили, когда ВСУ могут получить истребители F-16 в случае одобрения.

Также недавно вице-премьер Ирина Верещук рассказала, какое оружие получили наши военные от Италии и что еще нужно.

Тем временем рижская компания начала пошив зимней военной формы для ВСУ.

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