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Бельгия отказалась принимать мигрантов, которых спасли в Средиземном море

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 22:31
Бельгия отказалась принимать мигрантов, которых спасли в Средиземном море
Фото: мигранты (AFP)

Правительство Бельгии считает, что власти страны уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе

Бельгия отклонила просьбу Еврокомиссии о принятии спасенных мигрантов, которые застряли на двух кораблях неправительственных организаций в Средиземном море у Мальты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RTBF.

Правительство Бельгии считает, что власти страны уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая повышенное количество просителей убежища.

Напомним, в акватории Средиземного моря у берегов Мальты военные спасли 180 мигрантов и беженцев, которые направлялись к побережью Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms с более 300 спасенными мигрантами на борту.

Добавим, что 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах. Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов.

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