Бельгія відмовилася приймати мігрантів, яких врятували в Середземному морі

Фото: мігранти (AFP)

Уряд Бельгії вважає, що влада країни вже продемонстрували свою солідарність з ЄС у міграційному питанні

Бельгія відхилила прохання Єврокомісії про прийняття врятованих мігрантів, які застрягли на двох кораблях неурядових організацій в Середземному морі біля Мальти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RTBF.

Уряд Бельгії вважає, що влада країни вже продемонстрували свою солідарність з ЄС в міграційному питанні, беручи підвищену кількість прохачів притулку.

Нагадаємо, в акваторії Середземного моря біля берегів Мальти військові врятували 180 мігрантів і біженців, які прямували до узбережжя Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Іспанія прийняла судно гуманітарної організації Proactiva Open Arms з понад 300 врятованими мігрантами на борту.

Додамо, що 18 грудня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців. Як повідомляється, документ покликаний допомогти країнам з низьким ВВП, що приймають велику кількість нелегальних мігрантів.