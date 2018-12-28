Испания приняла судно со спасенными в Средиземном море мигрантами

Фото: судно с мигрантами (facebook.com/proactivaservice)

Корабль со спасенными мигрантами стал на якорь вблизи города Альхесирас

Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms со спасенными мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что спасены более 300 беженцев. Корабль со спасенными мигрантами стал на якорь вблизи города Альхесирас.

Напомним, 23 декабря министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms.

Организация Pro Activa Open Arms заявляла, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

До этого 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах.

Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, систем образования и здравоохранения.