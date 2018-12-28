ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Испания приняла судно со спасенными в Средиземном море мигрантами

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:25
Испания приняла судно со спасенными в Средиземном море мигрантами
Фото: судно с мигрантами (facebook.com/proactivaservice)

Корабль со спасенными мигрантами стал на якорь вблизи города Альхесирас

Испания приняла судно гуманитарной организации Proactiva Open Arms со спасенными мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Сообщается, что спасены более 300 беженцев. Корабль со спасенными мигрантами стал на якорь вблизи города Альхесирас.

Напомним, 23 декабря министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию 300 беженцев, которых спасла в Средиземном море испанская гуманитарная организация Pro Activa Open Arms.

Организация Pro Activa Open Arms заявляла, что ни один из портов в регионе не хочет принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить продукты кораблю со спасенными мигрантами. Также они рассказали, что среди нелегальных мигрантов присутствуют беременные женщины, а также роженица с младенцем, которую вертолетом отправили на Мальту.

До этого 18 декабря на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах.

Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, что принимают большое количество нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, систем образования и здравоохранения.

В Британии задержали мигрантов, которые приплыли на надувной лодке В центре размещения нелегальных мигрантов в США умер ребенок
Новости Украины ИспанияМигрантысудно
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь