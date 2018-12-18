На Генассамблее ООН утвердили пакт о беженцах

Фото: ООН (un.org)

США и Венгрия проголосовали против пакта

На Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке был утвержден большинством голосов пакт о беженцах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, за документ проголосовали 181 из 193 стран-членов ООН. Против выступили - США и Венгрия. Ливия, Эритрея и Доминиканская республика воздержались.

Как сообщается, документ призван помочь странам с низким ВВП, принимающим большое число нелегальных мигрантов. Предполагается, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, системам образования и здравоохранения. Принятый ООН документ не имеет обязывающей силы.

Кроме того, с помощью пакта ООН надеется упростить выход из миграционных кризисов.

Отметим, в настоящее время в мире, по данным ООН, насчитывается почти 70 млн беженцев - это максимальное число со времен Второй мировой войны. Германия также входит в десятку стран, принимающих наибольшее количество беженцев в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия присоединится к глобальному договору ООН по правам мигрантов и беженцев.

Однако премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что его страна не будет подписывать международный пакт ООН по правам мигрантов.

Также Варшава не подпишет глобальный пакт ООН с прав мигрантов и беженцев.